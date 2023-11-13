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المؤتمر نت - يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، مرتكباً مجازر بحق المدنيين العزل

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة
واصل الاحتلال الصهيوني، ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين مع دخول عدوانه الغاشم على قطاع غزة يومه الـ38، واستمر بعمليات تدمير ممنهجة وقصف للمستشفيات والأحياء السكنية.

حيث تعرض مخيم النصيرات لغارات صهيونية متواصلة، استهدفت إحداها منزلاً لعائلة السعدي في المخيم، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح.

وقصفت طائرات الاحتلال قبل قليل، مدرسة تابعة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم النصيرات، وتؤوي نازحين، ما أدى إلى ارتقاء العشرات، وإصابة آخرين بجروح.

واستشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية بحي الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال القطاع، فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

واستهدف الاحتلال منزلاً لعائلة بركة في بني سهيلا شرق خانيونس بعدة غارات، خلفت عشرات الشهداء بينهم مواطن وزوجته وثلاثة من أطفالهما، وإصابة آخرين، بينما لا يزال عشرات المفقودون تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في في شارع الجلاء، ومنزلاً آخر في حي الشيخ رضوان بغزة.

واستشهد صباح اليوم، أحد أطفال الخدج، واثنين من مرضى العناية الفائقة، و14 آخرين من اقسام أخرى في مجمع الشفاء، حيث ارتفعت حصيلة شهداء المستشفى خلال الـ24 ساعة، إلى 32 بينهم 6 من أطفال الخدج، و9 في قسم العناية المكثفة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، وفاة 7 مواطنين من المرضى والمصابين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة المحاصر لليوم الثالث تواليا، في وقت وصلت فيه دبابات الاحتلال إلى بوابات المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة.

وقال القدرة في تصريحات صحفية: إن 36 من الأطفال الخدج لا يزالون يواجهون خطر الموت في أي لحظة نتيجة تداعيات وقف محطات الأكسجين وأجهزة إنقاذ الحياة بعد انقطاع الكهرباء بالكامل منذ 3 أيام.

وأشار إلى أن المجمع الطبي يخضع للحصار والقصف منذ ثلاثة أيام ولا تدخل إليه أو يخرج منه أي إسعافات ولا يوجد أي تحرك داخله، واحتاجت الطواقم للتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنقل الأطفال الخدج من قسم لآخر من أجل سلامتهم.

وأكد أن دبابات الاحتلال وصلت إلى إحدى بوابات المجمع الطبي من الجهة المؤدية لقسم العناية المركزة الذي تعرض عدة مرات للقصف.

في السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، الى حين تمكنها من مواصلة المسير بسبب خطورة الاوضاع في محيط المستشفى.

ولليوم الـ38 يواصل جيش الاحتلال حربًا دامية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد وجريح ومفقود، فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات، وأكثر من 1.5 مليون نازح.








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