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المؤتمر نت - صنعاء تعلن صرف نصف معاش يوليو 2020، عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات

صنعاء تعلن صرف نصف معاش يوليو 2020

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف نصف معاش يوليو 2020
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم الاثنين، صرف النصف الثاني من معاش شهر يوليو 2020 للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الحيفي، أنه تم استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتباراً من اليوم، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

وثمن كل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم بسبب الحصار المفروض من قبل دول العدوان، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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