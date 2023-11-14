المؤتمرنت -

مستشفى الشفاء يدفن 170 شخصاً في مقبرة جماعية

دُفنت جثامين 170 شهيداً فلسطينياً بمقبرة جماعية، اليوم الثلاثاء، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.



ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 170 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.



وأشارت مصادر محلية، إلى أن جثامين الشهداء التي منع الاحتلال دفنها أو الوصول إليها منذ أكثر من 4 أيام قد تحللت في ساحة المستشفى، وتعرضت للنهش من الكلاب الضالة.



وأضافت أن قوات الاحتلال تمنع أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم.



كما تحاصر دبابات الاحتلال أكثر من 100 من المرضى والطواقم الطبية في مستشفى الحلو بمدينة غزة.