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المؤتمر نت - أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت من إعطاب 33 آلية تابعة لقوات الاحتلال خلال الساعات الـ48 الأخيرة

إعطاب 33 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة

المؤتمرنت -
إعطاب 33 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة
أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت من إعطاب 33 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وجاء في بيان للكتائب أنها استهدفت صباح اليوم الخميس 5 عربات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105″، مما أدى إلى تدمير عربتين إحداهما من طراز وولف، والأخرى من طراز ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

وذكرت الكتائب "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ 12 قذيفة ياسين 105 مضادة للتحصينات، مما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح".

وأضاف بيان كتائب القسام "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حماس أسامة حمدان، أن كتائب القسام، تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الساعات الـ48 الأخيرة".








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