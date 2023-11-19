المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل الميثالي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ حسين صالح مهدي الميثالي، عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.





وفي البرقية التي بعثها الى نجلي الفقيد / صالح وسام حسين صالح الميثالي، واخوانهما، وكافة آل الميثالي، بمحافظة ذمار، عبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وانا اليه راجعون"

