المؤتمرنت -

وصول 54 صياداً إلى الحديدة بعد احتجازهم في إريتريا

وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة اليوم، 54 صياداً بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون السلطات الإرتيرية.



وخلال الاستقبال أوضح نائب رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، عبدالملك صبرة، أن الصيادين الواصلين تجاوزت فترات اختطاف البعض منهم مدة عام، ومورست خلالها بحقهم شتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة.



وأدان الممارسات التعسفية وجرائم الاختطاف والتعذيب المتكررة للبحرية الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني للاضطلاع بدورها وإيقاف كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين.



فيما أفاد الصيادون، بأن البحرية الإرتيرية هاجمتهم أثناء ممارسة الصيد في الممر الإقليمي المائي للجمهورية اليمنية، وتم الاعتداء عليهم واقتيادهم تحت قوة السلاح إلى السجون بعد نهب ومصادرة ممتلكاتهم ومعدات الصيد.



وأوضحوا أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والأعمال الشاقة والتجويع، خلال فترة سجنهم لدى سلطات إريتريا.