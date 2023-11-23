المؤتمرنت -

ضبط 3699 سيارة ودراجة نارية مخالفة بصنعاء

ضبطت إدارة المرور بأمانة العاصمة، 3699 سيارة ودراجة نارية مخالفة خلال شهر ربيع الآخر المنصرم من العام الجاري.



وأفادت إحصائية صادرة عن إدارة الضبط المروري بالإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت خلال شهر ربيع الآخر الماضي، من ضبط ألف و503 سيارات، وثلاثة آلاف و196 دراجة نارية غير مرسمة وغير مرقمة ومخالفة لآداب وقواعد المرور، وجرى إيصالها إلى أحواش المرور لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وأشارت الإحصائية، إلى أن وحدة الضبط المروري ومرور الأمانة ضبطا 380 مخالفة متنوعة وعشوائية من الطرق.



وأوضح مدير إدارة الضبط المروري العقيد نجيب الأسدي، أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة المرورية التي وضعتها قيادة شرطة المرور بناءً على الموجهات العامة الصادرة من قيادة وزارة الداخلية بهدف تحسين البيئة المرورية.



واعتبر العقيد الأسدي أن تحقيق الأهداف مهمة حيوية لرفع مستوى الخدمات وتحسين السلامة المرورية على كافة الطرق.