المؤتمرنت -

منح 74 ألف شهادة إعفاء ضريبي لصغار المكلفين

منحت مصلحة الضرائب شهادات الإعفاء الضريبي لمكلفي المنشئات الصغيرة والأصغر خلال الفترة من 1 فبراير حتى 31 أكتوبر من العام الحالي 2023م، 74 ألفا و40 إعفاء.



وبحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة الاقرارات بالمصلحة، فقد جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الاولى من إجمالي شهادات الإعفاء الممنوحة لصغار المكلفين في مجال ضرائب الدخل حيث بلغت 16 ألفا و184 اعفاء، في حين جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الثانية بإجمالي 7 الاف و838 اعفاء، وجاءت محافظة إب بالمرتبة الثالثة بإجمالي 7 آلاف و517 اعفاء.



واشارت الاحصائية إلى أن الاعفاءات الممنوحة بمحافظة ذمار 3 آلاف و737، ومحافظة صنعاء 3 الاف و545، ومحافظة عمران ألفان و963، محافظة البيضاء ألفان و306، محافظة تعز الفان وسبعة، محافظة حجة الف و538، محافظة المحويت ألف و433، محافظة ريمة 995، محافظة صعدة 652، ومحافظة الجوف 455.



وأوضح رئيس المصلحة، عبدالجبار أحمد محمد، أن المصلحة منحت الإعفاءات وفق قاعدة البيانات لصغار المكلفين وكذلك من تمت إضافتهم العام الحالي.



وأشار إلى أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء الصادرة عبر النظام الآلي بالمصلحة في مجال ضرائب الدخل خلال الفترة المحددة من العام الحالي بلغت 51 ألفاً و170 اعفاء، في حين بلغ عدد الإعفاءات الممنوحة في مجال ريع العقارات 22 ألفاً و870 اعفاء.



ولفت إلى أن المصلحة أقرت العام الحالي تجديد الإعفاءات تلقائيا واصدارها عبر النظام الآلي كل ثلاث سنوات ومنحها لصغار المكلفين مجانا عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.



وأكد أن المصلحة اتخذت كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تعرض صغار المكلفين للإبتزاز لضمان تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من قانون الإعفاءات.