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المؤتمر نت - الأرصاد يحذر المواطنين من الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر من الـ48 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من الـ48 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر طقساً بارداً وبارداً نسبياً في عدد من المحافظات، ونبه من التدني في درجات الحرارة الصغرى خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أن يكون الطقس بارداً خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 ـ 9 درجات مئوية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، مأرب والجوف.

وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ عمران : 6، ذمار : 6.5، صنعاء : 7.2، السدة: 9.4، إب : 10 درجات.

ونبه المركز من التدني في درجات الحرارة الصغرى، داعياً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

وحث المزارعين على اتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم، وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة.








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