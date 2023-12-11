المؤتمرنت -

95 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في 11 شهر

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن وصول نحو 95 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2023، وسط تزايد ملحوظ لأعداد النازحين الأفارقة إلى داخل البلاد، حسب تقارير المنظمة.



وذكرت المنظمة الأممية ، في تقرير حديث لها ، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 دخول 1,465 مهاجرا إفريقيا إلى اليمن.



ووفقا للتقرير ، يشكل هذا العدد زيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي أكتوبر/تشرين الأول الذي وصل فيه 1,169 مهاجرا.



ولفت التقرير إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر، رصدت المنظمة وصول 94,991 مهاجرا إفريقيا إلى اليمن.





