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المؤتمر نت - قال وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، إنهم مقبلون على رفع عدد المسافرين من مطار صنعاء الدولي

وجهات سفر جديدة مرتقبة لمطار صنعاء

المؤتمرنت -
وجهات سفر جديدة مرتقبة لمطار صنعاء
قال وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، إنهم مقبلون على رفع عدد المسافرين من مطار صنعاء الدولي خلال العام القادم 2024.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بمطار صنعاء الدولي مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط محمد عثمان أكرم، لمناقشة المشاريع المقدمة للمطار من اليونبس.

واستعرض اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء إسماعيل المؤيد، المشاريع التي سينفذها اليونبس بمطار صنعاء خلال العام المقبل لتقديم خدمات نوعية للمسافرين والطيران المدني.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى إمكانية تعزيز الدعم لتنفيذ مشاريع ذات أهمية في المطار وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها العدوان بشكل مباشر.

وفي اللقاء أكد الوزير الدرة أن مطار صنعاء الدولي ما يزال تحت الحصار الجوي بدون مبرر عدا وجهة واحدة إلى الأردن.

وأوضح أن المطار يقدّم خدمات ملاحية أرضية وفقا للمتطلبات الدولية رغم شحة الأجهزة والمعدات المتطورة التي استهدفها العدوان بشكل ممنهج ومتعمد.

وأشاد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال بدعم اليونبس لمطار صنعاء الدولي في بعض التجهيزات .. مطالبا بالمزيد من الدعم الفني والتقني للمطار كونه يقدّم خدمات ملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وقال "إن وزارة النقل وهيئة الطيران المدني نفذتا مشاريع بتمويل ذاتي حتى إعادة الجاهزية لمطار صنعاء الدولي ونطمح للمزيد وتحسين الأداء خاصة ونحن مقبلون على فتح بقية الوجهات وزيادة عدد المسافرين من مطار صنعاء الدولي خلال العام 2024م".

واعتبر مطار صنعاء الدولي بوابة الجمهورية اليمنية الأولى للعالم، تعرض لتدمير في البنى التحتية والأجهزة والمعدات الملاحية .. لافتا إلى أن الأمم المتحدة تدعم وتمول مطارات لم تتعرض للقصف والتدمير مثلما تعرض لها مطار صنعاء.

وطالب الوزير الدرة اليونبس بإعادة تأهيل مطاري تعز والحديدة الدوليين لأهميتهما الإنسانية والاقتصادية في تقديم خدمات للشعب اليمني.

بدوره أكد رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد أن مطار صنعاء الدولي يعمل بالأجهزة والمعدات السابقة وتم تحديثها بكوادر يمنية ذات خبرة طويلة في مجال الطيران المدني بحسب المتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي "الإيكاو".

فيما أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط، أن اليونبس يعمل قدر الإمكان على توفير ما يتطلبه مطار صنعاء الدولي وسيتم البحث عن تمويل من قبل المانحين لتوفير ما تم الإتفاق عليه.

إلى ذلك اطلع وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومعهما رئيس هيئة الطيران المدني ووكيل الهيئة، على سير العمل في المطار والتجهيزات التي قدمها اليونبس للمطار.

واستمعا خلال الزيارة لمحطة كهرباء المطار والصالات وغيرها من المرافق، من المختصين إلى شرح عن المتطلبات الضرورية التي من شأنها تقديم خدمات ملاحية جوية متميزة.








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