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المؤتمر نت - تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة، تزامناً مع إطلاق رشقات صاروخية على "تل أبيب" و"نير اسحاق"

المقاومة تواصل دك جیش الاحتلال فی غزة

المؤتمرنت -
المقاومة تواصل دك جیش الاحتلال فی غزة
تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة، تزامناً مع إطلاق رشقات صاروخية على "تل أبيب" و"نير اسحاق".

وأكدت كتائب القسام، وقوع قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في إثر استهداف قوة صهيونية خاصة تحصّنت في مبنى بمشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG" المضادة للتحصينات.

وفي شمال القطاع أيضاً، أعلنت "القسّام" أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرّعة إسرائيلية غربي مخيم جباليا.

بدورها أعلنت كتائب الأقصى استهداف مقاتليها لآلية مدرّعة على محور جباليا الغربي بقذيفة مضادة للدروع مما أدّى إلى تدميرها وقتل وإصابة من فيها.

أيضاً، سرايا القدس، أعلنت خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو، واستهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "التاندوم" في محور التقدّم غرب مخيم جباليا.

وتستمر الاشتباكات العنيفة في حي الشجاعية شرقيّ مدينة غزة شمالي القطاع، بحسب مراسلنا، حيث أعلنت سرايا القدس، مقتل وإصابة جميع أفراد آلية عسكرية إسرائيلية بعد أن قام مجاهدوها بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في الشجاعية.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، قصفت "القسّام"، حشودات العدو المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرق المدينة وأخرى متوغلة في شمال المدينة بقذائف الهاون، بينما تستمرّ الاشتباكات على أكثر من محور قتال.

كذلك، أعلنت "القسام"، تجديد قصفها لـ "تل أبيب"، برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحقّ المدنيين، واستهداف مستوطنة "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمتر.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أكثر من 200 ضابط وجندي منذ بدء طوفان الأقصى، فيما تشير تقديرات إلى أعداد أكبر بكثير.








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