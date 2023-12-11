المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18205

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 18 ألفاً و205 شهداء، و49 ألفاً و645 جريحاً، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 208 أشخاص، وإصابة 416 آخرين، اليوم الاثنين؛ جراء القصف الإسرائيلي المستمر، مؤكدة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وأن جيش الاحتلال "يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى ويتركهم ينزفون حتى الموت".



وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، إن العدوان ارتكب خلال الساعات الماضية، "19 مجزرة مروعة وإبادة جماعية في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء، بما فيها المناطق التي يدعي كذباً أنها آمنة".



وأوضح القدرة أن الاحتلال تعمد استهداف 137 مؤسسة، فيما أخرج 22 مستشفى و46 مركزاً للرعاية الأولية عن الخدمة، وتعمد تدمير المنظومة الصحية شمال غزة؛ ما تسبب بقتل مئات الجرحى والمرضى، واستشهاد 296 من الكوادر الصحية.



ولفت إلى أن الطواقم الصحية تابعت 325 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، مشيراً إلى أن "هذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية، والعدد الحقيقي سيكون أكثر من ذلك بكثير، ما ينذر بكارثة صحية قاتلة".



وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بـ"العمل الفوري لتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود، لتشغيل مستشفيات شمال غزة، ومجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، لعلاج الجرحى والمرضى وحالات الولادة".



كما دعا إلى ضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي، لتمكين الطواقم الطبية من تقديم العلاج لمرضى السرطان الذين يفقدون حياتهم في مراكز الإيواء، نتيجة خروج المستشفى عن الخدمة، وعدم القدرة على توفر الخدمات العلاجية لهم في أماكن أخرى.



وعلى مدار 66 يوماً واصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، مستهدفاً المنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات، والمرافق الحكومية، ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد دمّر الاحتلال قرابة 60% من المباني شمال القطاع، في الوقت الذي يواصل قصف جنوبه.