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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة حول السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

رياح وأجواء باردة في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
رياح وأجواء باردة في 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة حول السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب، ولا يستبعد تشكل الصقيع (الضريب) خلال الفجر وساعات الصباح الأولى.

ومن المتوقع كذلك أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج ، أبين، شبوه، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة .

وحسب المركز قد تهب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 0.8 في ذمار، 1.4 في عمران، 2.4 في صنعاء، 8 في السدة، 9 في إب، 9.2 في سيئون، 9.4 في المحويت.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن إلى اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرودة الشديدة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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