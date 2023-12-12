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المؤتمر نت - بعد رفض طاقمها التحذيرات.. صنعاء تستهدف سفينة جديدة متجهة للكيان الصهيوني

صنعاء تستهدف سفينة جديدة متجهة للكيان الصهيوني

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف سفينة جديدة متجهة للكيان الصهيوني
أعلنت القوات المسلحةَ اليمنيةَ، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد السفينة "استريندا" التابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الصهيوني.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم استهداف السفينة بصاروخ بحري مناسب، بعد رفض طاقمها كافةَ النداءات التحذيرية.

وذكر البيان أن القوات المسلحةَ نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية.

وأكدت القوات المسلحةَ اليمنية أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة، ومنع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه أبناء قطاع غزةَ من غذاء ودواء.








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