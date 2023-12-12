الثلاثاء, 12-ديسمبر-2023 الساعة: 07:24 م - آخر تحديث: 07:15 م (15: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفاً و100 جريح

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18412

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18412
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 18 ألفاً و412 شهيداً و50 ألفا و100 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إنه وصل إلى المستشفيات 207 شهداء و450 إصابة خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأوضح القدرة أن “مرضى السرطان يفقدون حياتهم في مراكز الإيواء نتيجة خروج مستشفى الصداقة التركي للسرطان عن الخدمة، ونطالب الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان بإعادة تشغيل المستشفى وتوفير الحماية لها”.

وأضاف أن “الطواقم الصحية رصدت 326 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء” المختلقة في القطاع.

القدرة تابع أنه “خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح (جنوب) التي تدعي (إسرائيل) كذبا أنها آمنة”.

وطالب المتحدث باسم الوزارة، المؤسسات الأممية بإيجاد آليات فاعلة لتوفير المقومات المعيشية والصحية والرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء وخاصة للنساء الحوامل والأطفال والمرضى المزمنين والجرحى.

وشدد على ضرورة توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق الإمدادات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة
فنون ومنوعات: حوت يقترب من زوار شاطئ للسباحة معهم
علوم وتقنية: 8 فوائد صحية لبذور هذه النبتة
مجتمع مدني: البرد وأمراض القلب.. ما العلاقة؟
عربي ودولي: 86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة
أخبار: انخفاض الحرارة والرطوبة.. الجوبي يحذّر المزارعين
أخبار: مجيديع يواسي آل الشوتري
محافظات: إتلاف 12 طنا مواد غذائية في صعدة
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18205
عربي ودولي: المقاومة تواصل دك جیش الاحتلال فی غزة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
أخبار: وجهات سفر جديدة مرتقبة لمطار صنعاء
رياضة: اليمن يستهل غرب آسيا بفوز على العراق
أخبار: 95 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في 11 شهر
رياضة: جيرونا يكتسح برشلونة وينفرد بصدارة الليغا
عربي ودولي: إيطاليا: 17 جريحا في تصادم قطارين
علوم وتقنية: سلالة متفجرة من كورونا تثير رعب بريطانيا
أخبار: توقعات بأجواء باردة خلال الساعات القادمة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر
مجتمع مدني: تعرف على الأسباب الرئيسية لألم البطن
عربي ودولي: القسام: قتلنا 40 جندياً إسرائيلياً ودمرنا 44 آلية
رياضة: إيفرتون يهزم تشيلسي والسيتي ينتصر
رياضة: أتلتيكو يهزم ألميريا في الدوري الإسباني
عربي ودولي: 18 ألف شهيد منذ بدء العدوان على غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023