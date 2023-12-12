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المؤتمر نت - قالت كتائب القسام، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة للاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس "وأسقطوا 5 منهم بين قتيل وجريح"

اشتباکات عنیفة فی الشجاعیة وخان یونس

المؤتمرنت -
اشتباکات عنیفة فی الشجاعیة وخان یونس
قالت كتائب القسام، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة للاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس "وأسقطوا 5 منهم بين قتيل وجريح".

وأفادت القسام بأنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة، إلى جانب استهدافها 3 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105 واشتباكها مع قوة راجلة، واستهداف قوة مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان، وأنها أوقعتهم "بين قتيل وجريح".

كما أعلنت أنها استهدفت مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت كتائب القسام أنها قصفت حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان على قناتها الرسمية في "تليغرام"، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق بحي الشجاعية من مسافة صفر، "ما أدى إلى مقتل 11 جندياً صهيونياً بشكل مباشر، والاستيلاء على عتاد بعض الجنود".

وأبلغ مقاتلو القسام عن استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع، منها دبابة "الملك – القائد"، وناقلة جند يعتليها 3 جنود، مؤكدين الإجهاز التام على طاقمها.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة "آر بي جي".

وفي بيان منفصل، أعلنت كتائب القسام تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في "قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، استهداف ناقلة جند وآليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف تاندوم، في محور التقدم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في جنود العدو في محوري التقدم في الزيتون والشجاعية شرق غزة، كما استهدفت تجمعات الاحتلال شرق خان يونس.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط متأثراً بجراح أصيب بها في معارك بشمال قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، بعد يوم من اعتراف الاحتلال بمقتل 7 عسكريين، بينهم 5 ضباط خلال القتال في قطاع غزة الأحد الماضي، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى نحو 111.








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