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المؤتمر نت - الرئيس المشاط يوجه رسالة عاجلة للقوات المسلحة اليمنية

المشاط يوجه رسالة عاجلة للقوات المسلحة اليمنية

المؤتمرنت -
المشاط يوجه رسالة عاجلة للقوات المسلحة اليمنية
أشاد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواقف رجال القوات المسلحة والجيش اليمني وهم يقاتلون إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في لبنان.

وقال المشاط في رسالة وجّهها اليوم إلى القوات المسلحة اليمنية، إنه "أمام هذه التحديات الكبيرة والأخطار المحدقة، وأمام التصعيد للعدو الاسرائيلي الخطير والمعلن، يجب علينا وعليكم بذل أقصى الجهود لضرب الأعداء ورفع مستوى الجهوزية، والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات، واثقين بنصر الله".

وأكد أن الدفاع عن فلسطين وعن القدس ومساندة غزة في هذه "المعركة الكبيرة والظروف القاهرة، هو دفاع عن اليمن وعن الأمة والبشرية جمعاء"، مضيفاً أنه "علينا أن نحمد الله ونشكره أن وفقنا للوقوف هذا الموقف المتقدم في الانتصار للمستضعفين من عباده".

وأشار المشاط إلى أن "الأمة الإسلامية تخوض مرحلة حساسة في صراعها مع العدو الأميركي الذي طغى في الأرض وأكثر فيها الفساد"، لافتاً إلى أنّ "جرائمه اليوم في غزة ليست جديدة، بل هي نقطة واحدة فقط في سجل جرائمه البشعة بحق البشرية منذ نشأته وظهوره".








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