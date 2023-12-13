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المؤتمر نت - حذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من تقلبات جوية حادة وسريعة بالتزامن مع مرتفع جوي جديد يؤثر على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الجوبي يحذّر: مرتفع جوي جديد يضرب اليمن

المؤتمرنت -
الجوبي يحذّر: مرتفع جوي جديد يضرب اليمن
حذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من تقلبات جوية حادة وسريعة بالتزامن مع مرتفع جوي جديد يؤثر على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الجوبي طقساً بارداً إلى شديد البرودة وصحواً رطب نسبياً في المرتفعات الجبلية، حيث تتراوح درجات الحرارة ظهراً 22°، وصباحاً 5°، والرطوبة 72%، ورياح سرعتها 19 كم في الساعة.

وأشار في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن الأجواء بالمرتفعات الغربية صحوة ورطبة نسبياً، معتدلة إلى باردة، ورياحاً سرعتها 13 كم في الساعة، وستتراوح درجات الحرارة ظهراً 24°، وصباحاً 15°، والرطوبة 66%.

وذكر الفلكي اليمني أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الصحراوية طقساً صحواً غائم جزئياً وجافاً، والرياح ستكون سرعتها 12 كم في الساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بعد الظهر 32°، والفجر 13°، والرطوبة صباحاً 29%.

ولفت الجوبي إلى رياح نشطة تصل سرعتها 21 كم في الساعة على المناطق الساحلية وأجواءً صحوة ورطبة نسبياً، دافئة، فيما تكون درجات الحرارة ظهراً 31°، وصباحاً 24°، والرطوبة 79%.

وأكد أن أدنى المناطق برودة هي: "ذمار 5°، عمران 5°، رداع 6°، صعده 6°، إب 6°، البيضاء 7°".








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