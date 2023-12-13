المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر استشهد وأصيب عشرات المواطنين جراء غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدة محافظات.



ففي 13 ديسمبر 2015، استشهد أربعة مواطنين إثر قصف طيران العدوان منزل المواطن علي راقع بمنطقة ضحيان في مديرية مجز بمحافظة صعدة.



واستشهد 11 مواطنا بينهم نساء وأطفال وأصيب 13 آخرين في ست غارات للطيران على قرية الحجاورة بمديرية حرض محافظة حجة، كما شن 11 غارة أخرى على مناطق عدة بالمديرية مستخدما قنابل عنقودية محرمة دوليا واستهدف بغارة مديرية حيران، وبغارة أخرى جسر الحقوف في مديرية مستبأ والذي يربط بين محافظات حجة وعمران والحديدة ما أدى إلى تدميره بالكامل.



واستشهد أربعة مواطنين جراء قصف طيران العدوان المدينة السكنية ومحطة الكهرباء في مديرية المخا بمحافظة تعز، فيما أصيب ثلاثة مواطنين إثر غارات على منزل المواطن عبدالفتاح جمال بمديرية الجحملية، واستشهد طفل وأصيبت شقيقته إثر سقوط قذيفة للمرتزقة في منطقة ثعبات.



وفي المحافظة نفسها، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مناطق الشريجة وصالة وخلاطة أسمنت بمنطقة سامر ومنازل المواطنين في مديرية دمنة خدير، وحارة السويس بمديرية المخا ومنطقة الزنقل بالحصب وشن غارة على مفرق عوهاج بمديرية حيفان، وغارات على مدرسة الحياة في منطقة المطار القديم، وغارة على منطقة حبيل سلمان.



ودمر طيران العدوان بغارتين منزل أحد المواطنين في منطقة المدور بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، وشن غارة على منطقة الصباحة، وسلسلة غارات على منطقة حاز في مديرية همدان ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



الطيران المعادي استهدف بمحافظة مأرب مدرسة آل دماج بمنطقة حباب في مديرية صرواح، ما أدى إلى تدميرها، ودمر خمسة محلات تجارية ومحطة وقود تابعة للمواطنين في سوق صرواح، كما استهدف بغارات محلات تجارية بمنطقة آل عجلان بالخط العام أدت إلى تدميرها، وشن سلسلة من الغارات على منطقة الندر التابعة لمديرية مجزر.



واستهدف طيران العدوان منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة بعدة غارات ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة في عملية قنص للمرتزقة بمديرية الصلو في محافظة تعز، بينما استهدف طيران العدوان بغارتين المحولات الخاصة بشبكة الاتصالات في منطقة الزاهري بمديرية المخا ما أدى إلى تدميرها وتوقف خدمات الاتصالات في المديرية وضواحيها بشكل كامل.



وفي محافظة صنعاء، دمر طيران العدوان بغارة منزل مواطن بمنطقة هزم في مديرية أرحب، واستهدف بخمس غارات منطقة حزيز بمديرية سنحان وشن غارة على جبل المنار بمديرية الحيمة الخارجية ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان غارتين على منازل ومزارع المواطنين بمناطق آل حجلان والربيعة مديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة كساد في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وغارتين على منطقة العرج بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.



طيران العدوان شن غارة على مديرية القفلة في عمران، وغارة غرب مدينة حرض في حجة، وغارتين على حيد سبعان بمحافظة شبوة، وثلاث غارات على الربوعة في عسير.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي غارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر وغارتين على منطقتي الفرع والقمع وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف، وغارة على منطقة مندبة بمديرية باقم فيما استهدف قصف صاروخي مناطق متفرقة من مديريات الظاهر وشدا ورازح، وقصف مدفعي مناطق متفرقة من مديرية منبه.



وفي 13 ديسمبر 2017، استشهد مواطنان في غارة شنها طيران العدوان على سيارة مواطن في عزلة شمير بمديرية مقبنة محافظة تعز.



وقتل 31 شخصاً وأصيب العشرات جراء استهداف طيران العدوان بسبع غارات المبنى المخصص للأسرى بمديرية شعوب في أمانة العاصمة.



واستشهد المواطنان يحيى أحمد سليمان جراد، ومحمد سالم يحيى حبيش وأصيب ستة آخرين هم أمين جبران سليمان جراد وأمين سالم مفرح جبران، ويحيى قاسم حسن حبيش وهائل سعيد جبران وحسن يحيى مفرح جبران ومصلح أحمد سليمان جراد، في غارة شنها طيران العدوان على منطقة البطنة ما بين مديرية قطابر ومنبه في محافظة صعدة، وأصيب أربعة مواطنين بغارة استهدفت الخط العام بمنطقة فروة في مديرية سحار.



كما شن الطيران غارة على منزل مواطن في منطقة بني بحر بمديرية ساقين ما أدى إلى تدميره ونفوق عدد من المواشي والأغنام، وست غارات على منطقة الغور بمديرية غمر، وغارتين على جبل شعير بمديرية باقم،في حين شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، واستهدف قصف صاروخي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.



وفي جيزان شن طيران العدوان خمس غارات على جبلي تويلق والدود، فيما أطلق طيران الأباتشي 38 صاروخا على قرية الحثيرة ، واستهدف الطيران الحربي بثلاث غارات موقع مجازة، وبغارة مدينة الربوعة في عسير، وشن 11 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران.



واستهدف طيران العدوان بسبع غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وشن غارتين على قريتي رمادة وعيال محمد بمديرية نهم في محافظة صنعاء، خلفتا أضراراً في ممتلكات المواطنين ومزارعهم.



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارتين على مناطق شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين استهدف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين في المديرية.



طيران العدوان شن في محافظة الحديدة ثلاث غارات على مديرية زبيد وغارتين على مديرية الخوخة، واستهدف بغارتين مزرعة في مديرية الجراحي، وبغارة منزل أحد المواطنين في مديرية بيت الفقيه.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب ستة مواطنين جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف جنوب وغرب التحيتا.



طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة البقع، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



الطيران المُعادي شن أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم وغارتين على وادي سهام بمديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء، واستهدف بأربع غارات مناطق متفرقة في نجران.



وفي 13 ديسمبر 2019، استشهدت امرأة وأصيبت أخرى وطفلة جراء قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منزل مواطن في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، كما قصفوا بـ 13 قذيفة هاون أماكن متفرقة في المنطقة.



واستهدف المرتزقة منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي بسبع قذائف مدفعية، واستهدفوا بالرشاشات المتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وبقذائف المدفعية شمال وشرق حيس وبالمدفعية والعيارات الرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجاح وجنوبها ومنطقة القرشية بمديرية بيت الفقيه، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات جديدة شمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مديريتي مدغل ومجزر، وخمس غارات على مديرية ماهلية في محافظة مأرب، واستهدف بغارة مدينة حرض في محافظة حجة.



وقصفت مروحيات أباتشي تابعة للعدوان بأربعة صواريخ منطقة الشرفة ومنطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي خمس غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 466 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة، كما استهدفوا بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة باتجاه حارة الضبياني وكلية الهندسة وشمال قرية الكوعي بأطراف الدريهمي، وأطلقوا صاروخ كاتيوشا باتجاه شارع سهيل بمديرية الحالي.



وفي 13 ديسمبر 2021، أصيب مواطنان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بسيارتهم شرق مدينة الخوخة في محافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديرية حرض في محافظة حجة، وبـ17 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي وبـ 12 غارة مديرية صرواح وبأربع غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب.



وشن الطيران المعادي سبع غارات على وادي سلبة والمرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.