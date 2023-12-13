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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة حول السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

الطقس مشمس ولكن إحذروا الصقيع

المؤتمرنت -
الطقس مشمس ولكن إحذروا الصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة حول السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب ولا يستبعد تشكل الصقيع (الضريب) خلال الفجر وساعات الصباح الأولى.

ومن المتوقع أيضاً أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة .

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 14-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : 3.5، صنعاء : 4.5، عمران : 6، إب : 10، المحويت : 10.5.

ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الطقس البارد والشديد البرودة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن على اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرودة الشديدة.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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