المؤتمرنت -

المقاومة توقع 15 جندياً إسرائيلياً في كمين جديد

قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً في كمين وسط قطاع غزة بين قتيل وجريح.



وأوضحت القسام أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال "بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس استهدفتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.



كما أعلنت القسام أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير مقاتليها ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس بقذيفة "بي-29".



ومساء اليوم، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت غرف قيادة ميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى.



وأضافت "ندكّ غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف الحشود العسكرية وجنود الاحتلال ببوابلٍ من قذائف الهاون عيار 60 في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس، بالإضافة إلى استهداف التحشدات العسكرية للاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون.



كما خاض مقاومو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في حي الزيتون شرق غزة، واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف "تاندوم".



كذلك، استهدفوا 3 آليات عسكرية وناقلة جند بقذائف "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمال غزة، إلى جانب استهداف التجمعات العسكرية وجنود الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون في محيط منطقة المحطة ومفترق المطاحن في خان يونس.



وأعلنت السرايا أنّ مقاوميها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من مسافة صفر، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق غزة.



وفي وقت لاحق، قالت كتائب القسام إنها استهدفت أسدود المحتلة وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقات صاروخية.



يُشار إلى أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقرّ بمقتل 110 من أفراده، أغلبيتهم من الضباط، وذلك في معارك شمالي غزة أمس.



وبمقتل هؤلاء، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال، وفق ما يعلنه، إلى أكثر من 122 قتيلاً منذ بداية الغزو البري في غزة.