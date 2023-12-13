الأربعاء, 13-ديسمبر-2023 الساعة: 07:49 م - آخر تحديث: 07:33 م (33: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من هو ذاك الإنسان الذي تمنّى/ الإسكندر الأكبر بأن يكون مثله وشبهه؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
قراءة متأنية لمقال بن حبتور: فلسطين الحرة المقاومة كرامة الأمة
محمد عبدالمجيد الجوهري
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً في كمين وسط قطاع غزة بين قتيل وجريح

المقاومة توقع 15 جندياً إسرائيلياً في كمين جديد

المؤتمرنت -
المقاومة توقع 15 جندياً إسرائيلياً في كمين جديد
قالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جندياً في كمين وسط قطاع غزة بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسام أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال "بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس استهدفتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير مقاتليها ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس بقذيفة "بي-29".

ومساء اليوم، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت غرف قيادة ميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

وأضافت "ندكّ غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف الحشود العسكرية وجنود الاحتلال ببوابلٍ من قذائف الهاون عيار 60 في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس، بالإضافة إلى استهداف التحشدات العسكرية للاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون.

كما خاض مقاومو السرايا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في حي الزيتون شرق غزة، واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف "تاندوم".

كذلك، استهدفوا 3 آليات عسكرية وناقلة جند بقذائف "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمال غزة، إلى جانب استهداف التجمعات العسكرية وجنود الاحتلال بالصواريخ وقذائف الهاون في محيط منطقة المحطة ومفترق المطاحن في خان يونس.

وأعلنت السرايا أنّ مقاوميها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من مسافة صفر، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق غزة.

وفي وقت لاحق، قالت كتائب القسام إنها استهدفت أسدود المحتلة وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقات صاروخية.

يُشار إلى أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقرّ بمقتل 110 من أفراده، أغلبيتهم من الضباط، وذلك في معارك شمالي غزة أمس.

وبمقتل هؤلاء، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال، وفق ما يعلنه، إلى أكثر من 122 قتيلاً منذ بداية الغزو البري في غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: وقفة لنساء البيضاء تضامنا مع فلسطين
عربي ودولي: مقتل وإصابة العشرات بهجوم في باكستان
رياضة: يوفنتوس يعلن اعتزال كيليني
اقتصاد: الدولار يحقق مكاسب طفيفة
أخبار: الجوبي يحذّر: مرتفع جوي جديد يضرب اليمن
محافظات: إلغاء شرط الضمانة التجارية في صنعاء
أخبار: أبو حمزة في كلمة مسجلة: لن نستسلم
فنون ومنوعات: لبلبة مهددة بالسجن
أخبار: المشاط يوجه رسالة للقوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: اشتباکات عنیفة فی الشجاعیة وخان یونس
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 18412
أخبار: بن حبتور يفتتح مؤتمر الذكاء الاصطناعي
أخبار: الزراعة تطلق تحذير للمزارعين والنحالين
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة
فنون ومنوعات: حوت يقترب من زوار شاطئ للسباحة معهم
علوم وتقنية: 8 فوائد صحية لبذور هذه النبتة
أخبار: استهداف سفينة متجهة إلى الكيان الصهيوني
أخبار: رياح وأجواء باردة في 7 محافظات يمنية
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 12 ديسمبر
مجتمع مدني: البرد وأمراض القلب.. ما العلاقة؟
عربي ودولي: 86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة
أخبار: انخفاض الحرارة والرطوبة.. الجوبي يحذّر المزارعين
أخبار: مجيديع يواسي آل الشوتري
محافظات: إتلاف 12 طنا مواد غذائية في صعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023