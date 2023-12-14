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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والطرق والبنية التحتية في عدة محافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر
في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والطرق والبنية التحتية في عدة محافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 14 ديسمبر 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة النهدين بمديرية السبعين في أمانة العاصمة ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين، وشن غارة على مديرية حيران، وغارة أخرى على مثلث عاهم بمديرية حرض في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب عدد من المواطنين في غارة لطيران العدوان على الخط العام بمنطقة فلة بمديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن غارة على سيارة مواطن في منطقة العقيق بمديرية كتاف أدت إلى تدميرها وتضرر منازل المواطنين المجاورة، بالإضافة إلى غارة على البقع وأخرى على الطلعة، وأكثر من عشر غارات على منطقتي مندبة والباحة وجبل مرع بمديرية باقم وثلاث غارات على منطقة السداد، وألقى قنبلة صوتية على مديرية قطابر.

وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين، وغارة على الأراضي الزراعية خلف منصة ميدان السبعين في أمانة العاصمة، ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة صنعاء، استهدف الطيران المعادي بخمس غارات نقيل يسلح في مديرية بلاد الروس ما أدى إلى أضرار بشبكات الاتصالات والطريق العام الرابط بين محافظتي صنعاء وذمار، وشن غارة على منطقة الحجر في مديرية الحيمة الداخلية أسفرت عن أضرار في منازل المواطنين وغارة على منطقة ظفار، وغارة على منزل مواطن في منطقة بني فرج بمديرية نهم.

طيران العدوان شن غارة على منطقة مريس بمديرية دمت في محافظة الضالع، وغارة على مدارس العمري في ذوباب بمحافظة تعز، فيما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مزارع المواطنين في قرية الروض بالضباب.

وشن الطيران المعادي غارة على مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، وألقى قنبلة عنقودية على منطقة القرش بمديرية باجل، كما شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وفي 14 ديسمبر 2017، استشهد 12 مواطنا بغارات شنها طيران العدوان على الجسر الرابط بين البرح ومقبنة وحيس والمناطق المجاورة بمحافظة تعز.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء غارتين للطيران المعادي استهدفتا الطريق العام بمنطقة القد في مديرية رازح بمحافظة صعدة، في حين استشهد ثمانية مواطنين بينهم امرأتان وطفل وثلاثة مسعفين بغارات للطيران على منطقة الشومية في مديرية غمر.

طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة سوار الأسفل بمديرية كتاف و16 غارة على منطقة خليقا التي قصفها طيران الأباتشي بـ 40 صاروخاً، وشن الطيران خمس غارات على قرية حامضة في جيزان، وأطلق طيران الأباتشي 12 صاروخاً على الحثيرة.

واستهدف طيران العدوان بعشر غارات مناطق رمادة ويام والضبوعة وعيال محمد والمجاوحة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وشن غارة على منطقة النجد بمديرية صرواح في محافظة مأرب، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، وثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب ثلاثة أطفال جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الحصيب بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة.

وفي المحافظة نفسها شن الطيران المعادي غارتين على مزارع المواطنين غرب منطقة المدمن وثلاث غارات على منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، فيما أطلق المرتزقة أكثر من 50 قذيفة مدفعية على مناطق متفرقة من المديرية.

كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وغارتين على رأس عيسى بمديرية الصليف، وخمس غارات على عدد من المزارع في مديرية بيت الفقيه، وألقى قنابل عنقودية على مراعي ومزارع المواطنين في عزلة المجاملة بالمديرية.

واستهدف مرتزقة العدوان قسم شرطة 7 يوليو بمديرية الحالي وجولة السمكة بمديرية الحوك بقذائف المدفعية.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان سبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين في المديرية، كما تعرضت منازل ومزارع السكان بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر لقصف مدفعي.

الطيران المُعادي شن غارة على وادي سهام بمديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء، وغارة على مديرية عبس بمحافظة حجة، وغارة على منطقة الهدم بمديرية ملحان في محافظة المحويت وألقى قنبلة صوتية فوق بني الحمادي بمديرية بني سعد.

وفي 14 ديسمبر 2019، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة وقرية موثبة في منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، بينما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الأزهور في المديرية نفسها.

وفي محافظة الحديدة، قصف مرتزقة العدوان بمختلف الأسلحة الرشاشة جنوب مدينة التحيتا، وبعشر قذائف هاون منطقة الفازة في المديرية، وبـ 16 قذيفة هاون منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه مع تمشيط بمختلف عيارات الرشاشات، كما استهدفوا بقذائف الهاون مناطق متفرقة بمدينة الحديدة وبالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ومنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، التي قصفوا مناطق عدة فيها بأكثر من 15 قذيفة مدفعية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومديرية الدريهمي، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا، ومديرية حيس، وقصفوا بـ 463 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة.

وفي 14 ديسمبر 2021، استشهد مواطنان وأصيب ثالث بانفجار لغم من مخلفات العدوان شرق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، فيما شن الطيران الحربي غارة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، والطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس.

وشن طيران العدوان تسع غارات على منطقة البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وغارتين على مديرية حرض، وغارة على مديرية ميدي في محافظة حجة، كما شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي محافظة مأرب، استهدف طيران العدوان بـ 18 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.








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