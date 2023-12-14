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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

برد قارس.. والأرصاد يحذّر الصيادين ومرتادي البحر

المؤتمرنت -
برد قارس.. والأرصاد يحذّر الصيادين ومرتادي البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء مع احتمال تكّون الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات الجوف، مأرب، الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 12 -25 عقدة على السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار: 4.5، عمران: 5.5، صنعاء : 6.2، سيئون : 9.4، المحويت : 10.0.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، من الأجواء الباردة والشديدة البرودة، داعياً المزارعين ورعاة الماشية ومربي الدواجن والنحل إلى حماية محاصيلهم وثرواتهم من آثار موجة البرد الشديدة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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