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المؤتمر نت - أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، عدّة عملياتٍ نفّذها مجاهدو القسام ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في مختلف مناطق التوغل والتحشّد في قطاع غزّة، مؤكّداً قتل 36 جندياً إسرائيلياً

أبو عبيدة: تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جندياً

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: تدمير 72 آلية إسرائيلية وقتل 36 جندياً
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، عدّة عملياتٍ نفّذها مجاهدو القسام ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في مختلف مناطق التوغل والتحشّد في قطاع غزّة، مؤكّداً قتل 36 جندياً إسرائيلياً وتدمير عشرات الآليات خلال الساعات الـ72 الأخيرة.

وقال أبو عبيدة -في بيان على تيلغرام- إن "مجاهدي القسام تكمنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا".

وأكد أن "مجاهدينا تمكنوا من قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم".

وأضاف أن ذلك تم إثر "استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم".

وتابع بيان المتحدث العسكري أن مقاتلي القسام "استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".








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