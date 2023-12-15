المؤتمرنت -

صنعاء تستهدف سفينة جديدة متجهة إلى إسرائيل

أعلنت القوات المسلحةَ اليمنيةَ، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي.



وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم استهداف السفينة بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.



وأشارت إلى أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.



ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وأكدت القوات المسلحة استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.