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المؤتمر نت - أدى سبعة آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة العاشرة على التوالي

7 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

المؤتمرنت -
7 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أدى سبعة آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة العاشرة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى؛ مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن قوات العدو اعتدت بالضرب المبرح على المصور مصطفى الخاروف في وادي الجوز، ما أدى لإصابتة بجروح في الرأس، كما اعتقلت سبعة مواطنين لم تعرف هوياتهم بعد.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية، ومنعتهم من الوصول للإطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

واعتدى الاحتلال على عدد من المُسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط.








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