المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يعزز الصدارة بثنائية في مرمى لبنان

حقق المنتخب اليمني للناشئين، المتأهل سلفاً إلى الدور نصف النهائي، الفوز على نظيره اللبناني 2 - صفر، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.



وانتظر الأحمر اليمني الصغير حتى الشوط الثاني، ليتمكن من تسجيل هدفين عبر مدين الورد في الدقيقة 73، وعمر أنور في الدقيقة 74.



وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد تأهل إلى المربع الذهبي منذ الجولة الماضية، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام العراق بهدفين لهدف، وعُمان بهدف نظيف، ليتربع على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.