المؤتمرنت -

موجة صقيع جديدة تضرب هذه المحافظات

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتأثر المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة جداً، متوقعاً تشكل الصقيع في سبع محافظات خلال الفجر وساعات الصباح الأولى.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب، وتشكل الصقيع (الضريب) خلال الفجر وساعات الصباح الأولى.



وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، المحويت وريمة.



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20 -30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، بلغت في ذمار: 02.0، عمران : 03.0، صنعاء : 04.0، السدة : 07.8، إب : 08.5، عتق : 09.0، المحويت : 09.2.



ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الشديدة البرودة.



وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن على اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من تبعات البرودة الشديدة.



وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.