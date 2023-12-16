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المؤتمر نت - دراسة تحذر لاعبي كرة القدم .. تفاصيل

دراسة تحذر لاعبي كرة القدم .. تفاصيل

المؤتمرنت -
دراسة تحذر لاعبي كرة القدم .. تفاصيل
توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الكافيين قبل مباريات كرة القدم يمكن أن يحسن دقة تمريرات اللاعبين، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على اللعب التكتيكي، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Neuroscience News.

وأوضح الدكتور بويا سلطاني، المحاضر في تكنولوجيا الألعاب بجامعة ستافوردشاير الإيرانية، قائلاً إن "الكافيين يعد أحد المكملات الغذائية الأكثر شعبية والتي ثبت أنها توفر فوائد أثناء ممارسة التمارين، بما يشمل كرة القدم. وأظهرت الدراسات أن الكافيين يمكن أن يعزز الانتباه والدقة والسرعة، بالإضافة إلى قياسات الطاقة والحالة المزاجية".

وأكد أن "تأثيرات الكافيين على الوظائف المعرفية العليا، مثل حل المشكلات واتخاذ القرار، غالباً ما تكون موضع نقاش، لذلك تم إجراء هذه الدراسة، التي شملت 12 لاعب كرة قدم شاب، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، والذين قاموا بالمشاركة في سلسلة من المهام لاستكشاف تأثير الكافيين على اتخاذ القرار ودقة التمريرات".

وأجرى المشاركون خمس تمريرات قصيرة (10 أمتار) وخمس تمريرات طويلة (30 متراً)، بالإضافة إلى اختبار "لوبورو" للتمرير في كرة القدم الذي يقيم المهارات بما يشمل التمرير والمراوغة والتحكم واتخاذ القرار.

واستخدم الباحثون بعد ذلك معادلة حاسوبية لقياس عملية صنع القرار في سيناريوهات اللعب المختلفة، حيث طُلب من المشاركين تحديد أفضل خيار لعشرة سيناريوهات (محاكات) من اللعب. وأكمل المشاركون المهام مرة بعد تناول 3 ميليغرام لكل كيلوغرام من كتلة الجسم من الكافيين، ومرة أخرى بعد تناول كميات مماثلة من مادة "وهمية".

وسجل المشاركون في الدراسة نتائج أكثر دقة بنسبة 1.67% في التمريرات القصيرة وأكثر دقة بنسبة 13.48% في التمريرات الطويلة عندما تناولوا الكافيين مقارنةً بالمادة الوهمية.

ولكن كانت عملية اتخاذ القرار لدى المشاركين أقل دقة بنسبة 7.14% وكانت درجات النجاح في اختبار لوبورو أقل بنسبة 3.49% عندما تناولوا الكافيين مقارنة بالمادة الوهمية.

وقالت الدكتورة نيغار جعفري من جامعة شيراز إن هذه النتائج تشير إلى "أن المهام الأكثر تعقيداً التي تحتوي على عدد أكبر من التمريرات قد تتأثر سلباً بجرعات الكافيين التي يتم تناولها قبل ساعة من اللعب".

لكن توصيات الدراسة لا ترجح أن على لاعبي كرة القدم تجنب الكافيين تماماً، وإنما توصي بإجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيراته على عملية صنع القرار في اللعبة، إذ أنه "خلال مباراة كرة القدم، يجب على اللاعبين معالجة إشارات مختلفة مثل مواقع الخصم، وتنظيم الفريق، وضغط الوقت".

وأضافت جعفري أن "النتائج تُظهر أن الأداء يمكن أن يتأثر بتناول الكافيين وقد يجد المدربون أنه يمكن الاستفادة من مقاييس الأداء أثناء الحصص التدريبية. يمكن أن يشمل ذلك عدداً من العوامل - جرعة الكافيين بالنسبة لوزن الجسم، وتكرار تناول الكافيين، وأوضاع معينة للاعبين أو أساليب لعبهم. على سبيل المثال، قد يكون الانخفاض الطفيف في دقة التمرير أمراً حاسماً بالنسبة للاعب خط الوسط ولكنه أقل تأثيراً بالنسبة لحارس المرمى".*وكالات








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