المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي وكيل محافظة تعز حميد علي عبده

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حميد علي عبده، وكيل محافظة تعز، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 36 ، مديرية التعزية، محافظة تعز، وذلك بوفاة شيقته.

وعبر الشيخ جابر باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء المؤتمر عن بالغ تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وان يلهم اهلها وذوها جميل الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

