المؤتمرنت -

بيانٌ لأبو عبيدة... هذه تفاصيله

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، إنّ الاحتلال تعمّد، إعدام ثلاثةٍ من أسراه في غزّة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف.



وأكد أبو عبيدة في بيان، أنّ "الاحتلال لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى، غير آبهٍ بمشاعر عائلاتهم، وتعمّد أمس إعدام ثلاثةٍ منهم".



وأضاف أنّ الاحتلال "آثر قتل أسراه على تحريرهم، وهو السلوك الإجرامي المفضوح ذاته، الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".



إلى ذلك نشرت كتائب القسام فيديو لأسرى الاحتلال موجهاً للداخل الإسرائيلي، بعنوان "الوقت ينفد"، يظهر أسرى إسرائيليين وهم يخاطبون حكومة بلادهم، ويناشدونها العمل على تحريرهم، قبل أن يلقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.



كما نشرت في رسالة أخرى، صورة لإحدى الأسيرات والجزء منها على شكل تابوت، مرفقة بعبارة "الخيار لكم.. في توابيت أم أحياء".