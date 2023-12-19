المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 19 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 19 ديسمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة من الغارات على عدة محافظات استهدفت البنية التحتية ومنازل وممتلكات المواطنين، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال وتدمير هائل.



ففي 19 ديسمبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين، في غارة شنها طيران العدوان على منطقة مرام في مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، كما دمر منزل مواطن في منطقة حورور بالمديرية وتضررت المنازل المجاورة له.



طيران العدوان شن ست غارات على جبل الشبكة بمديرية حيران وسلسلة غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وعدة غارات على مديريتي اللحية والخوخة وجزيرة عقبان بمحافظة الحديدة، واستهدف منطقة الشريجة بمحافظة لحج.



وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار في محافظة صعدة وشارع الأربعين ومحلات تجارية في المطار القديم بمحافظة تعز ومفرق الجوف مأرب، وخمس غارات على منطقة ضلاع في مديرية همدان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت خمس طفلات وامرأتان وأصيب مواطنان في غارات لطيران العدوان على منازل المواطنين ومزارعهم في قرية الجميمة منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة.



وشن الطيران المعادي في المحافظة نفسها 30 غارة على أماكن متفرقة من منطقة آل الصيفي بمديرية سحار وثماني غارات على قرية الجميمة ومحيطها بمنطقة مران وغارتين على منطقة الصوح بمديرية كتاف خلفت دماراً كبيراً في ممتلكات ومزارع المواطنين.



واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة الحنشات في مديرية نهم بمحافظة صنعاء محدثا أضراراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة، وشن خمس غارات على الدفاع الساحلي بمنطقة الجبانة وغارة على مزرعة مواطن في الجروبة بمنطقة الحسينية في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان غارة على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على الطريق العام في مران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة، وغارة على منطقة كرش بمحافظة لحج، وست غارات على منطقة الشرفة في قطاع نجران.



وفي 19 ديسمبر 2017، استشهد وأصيب أكثر من سبعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على سياراتهم في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.



واستشهدت ثلاث نساء وستة أطفال بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزل المواطن طه علوان عبده في قرية الشعوبة غرب مفرق الأحيوق بمديرية الوازعية في محافظة تعز.



كما استشهد 15 مواطناً بينهم نساء وأطفال من أسرة المواطن علي بن علي السوادي جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في منطقة عبية بمديرية بيحان محافظة شبوة، في حين استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بغارتين شنهما الطيران على مديرية القرشية بمحافظة البيضاء.



وتعرضت منازل المواطنين بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب لقصف مدفعي مكثف من قبل مرتزقة خلف أضرارا كبيرة فيها، وشن الطيران المعادي ست غارات على متفرقة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على جبل المرحة جوار مصنع اسمنت عمران، بينما أطلق طيران الأباتشي أكثر من 93 صاروخاً على الحثيرة في جيزان.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان أربع غارات على مزارع المواطنين في مناطق محديدة وآل صبحان وآل مجدع بمديرية باقم، وغارتين على منطقة الغور بمديرية غمر وغارتين على منطقة الازهور بمديرية رازح، وثلاث غارات على مديرية الظاهر.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه، ومنطقة الغور بمديرية غمر، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان غارتين على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء، وست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية وخمس غارات على مناطق متفرقة بمديريتي باقم والظاهر وغارتين في منطقة المقاش بمحيط مطار صعدة وغارتين على منطقة قحزة شمال المدينة خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة الحديدة، قصف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية جوار فندق قصر الاتحاد وسوق الحلقة ومدينة الشباب في شارع الـ90 بمديرية الحالي، وبالمدافع الرشاش منطقة كلية الهندسة، وكثفوا إطلاق النار بالمعدلات المتوسطة في شارع الخمسين، فيما استحدثت جرافتان عسكريتان تحصينات شرق مدينة الشعب.



وقصف المرتزقة جنوب التحيتا بصواريخ موجهة، واستهدفوا بقصف مكثف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي.



وفي 19 ديسمبر 2019، أصيب فتى إثر استهداف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون قرية الجربة السفلى التابعة لمديرية الدريهمي، كما قصفوا بـ 14 قذيفة مدفعية قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي، وأطلقوا ثلاثة صواريخ على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستحدثوا تحصينات جنوب غرب قرية مغاري في حيس.



واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، وغارة على مجازة في عسير.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً استهدف مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والتحيتا، وقصفوا بـ 103 صواريخ وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.



وفي 19 ديسمبر 2021، استشهد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات جبل المجاعشة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وشن ست غارات على ورشة صيانة لأحد المواطنين وسط الأحياء السكنية بالقرب من المستشفى السعودي الألماني بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة.



وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان غارة جنوب مديرية حيس، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



وشن الطيران المعادي 33 غارة على جبل البلق في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارة على الربوعة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي 12 غارة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المنطقة ذاتها، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.