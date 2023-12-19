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المؤتمر نت - قررت إلغاء متطلبات التأشيرة لجميع الزوار الأجانب بدءًا من يناير 2024.

دولة تسمح لجميع مواطني العالم دخول أراضيها بدون فيزا

المؤتمرنت -
دولة تسمح لجميع مواطني العالم دخول أراضيها بدون فيزا
أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو أن حكومته قررت إلغاء متطلبات التأشيرة لجميع الزوار الأجانب بدءًا من يناير 2024.
وقال روتو في كلمته خلال احتفالات يوم الجمهورية الستين في حدائق أوهورو بنيروبي إن كينيا ستصبح اعتبارا من يناير 2024 دولة بدون تأشيرة.
وأشار إلي أنه سيتم منح تصريح سفر إلكتروني للمواطنين الأجانب الذين يزورون كينيا مضيفًا أن نظام الإعفاء من التأشيرات يتماشى مع سعي إدارته لتعزيز نمو السياحة والتجارة بلا حدود.

وكانت كينيا قد قامت مؤخرا برفع متطلبات التأشيرة لمواطني إندونيسيا والسنغال والكونغو استنادا إلى اتفاقيات ثنائية لتعزيز حركة السياح والمستثمرين والموظفين المهرة.

ودعا الرئيس روتو إلى إلغاء تأشيرات الدخول للأفارقة الذين يزورون بلاده لتحقيق أجندة التكامل في القارة منذ توليه السلطة في سبتمبر 2022.
وأصبحت كينيا ثاني دولة في إفريقيا تفتح حدودها مؤخرًا. في 3 نوفمبر 2023 أعلنت رواندا السفر بدون تأشيرة لجميع الأفارقة.
- وكالات








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