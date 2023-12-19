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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19667

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19667
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 مصاباً.

وقال متحدث الوزارة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة،

واكد القدرة وصول 214 شهيداً للمستشفيات و300 إصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تنفذ اعدامات وابادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمرت المستشفيات واخرجتها عن الخدمة.

وأضاف أن "تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 الف نسمة وحرمان الاف الجرحى والحوامل والاطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية".

واستغرب القدرة "صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية امام سمع العالم وبصره".

وتابع "اصرار الادارة الامريكية على استمرار العدوان على غزة في مؤسسات الامم المتحدة وشرعنتها للعدوان والمشاركة في قتل الاطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين يعبر عن سقوط مجموعة القيم الاخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي.

وأوضح بأن "مستشفيات جنوب غزة عاجزة امام الاعداد الهائلة من الاصابات وتفاضل بين الحالات لانقاذ حياتها بما يتوفر من امكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة".

ونوه إلى ان مئات الجرحى الخطيرة والمعقدة تفترش الارض وتنتظر امام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مما ادى الى فقدان حياة العشرات منهم ونناشد المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات بالامدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

ولفت القدرة إلى ان العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 310 كادر صحي وتدمير 102 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة، مضيفا أن "الانتهاكات الاسرائيلية ادت الى استهداف 140 مؤسسة صحية واخراج 23 مستشفى و53 مركز صحي".

ونوه إلى مغادرة 413 جريحا فقط منذ بدء العدوان وهذا اقل من 1% من عدد الاصابات فقط مما يجعل الالية المتبعة تساهم في قتل الجرحى ونطالب الاطراف الدولية بتوفير الية عاجلة وفاعلة لانقاذ حياة الجرحى.

وكشف ان "الأولوية لخروج خمسة آلاف جريح بشكل عاجل للعلاج بالخارج قبل ان نفقد حياتهم. واوضح ان الطواقم الصحية رصدت 355 الف اصابة بالامراض الجلدية والمعدية ونرجح أن يكون العدد اكبر بكثير نتيجة ونطالب المؤسسات الاممية بالعمل على توفير المياه والغذاء الكافي والرعاية الصحية المناسبة في مراكز الايواء وخاصة المطلوبة لاكثر من 700 الف طفل و50 الف سيدة حامل و350 مريض مزمنين منهم 1100 مريض غسيل كلى والاف الجرحى".

وطالب "شركاء العمل الصحي الى اقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية لخان يونس ورفح".

كما طالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لاعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل لانقاذ الجرحى والمرضى والسيدات الحوامل والاطفال بعد تعمد الاحتلال اخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.








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