الأربعاء, 20-ديسمبر-2023 الساعة: 04:39 م - آخر تحديث: 04:23 م (23: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
باب المندب يقابله باب رفح والبادئ أظلم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - 10 طرق لجعل الرياضيات أسهل لطفلك

10 طرق لجعل الرياضيات أسهل لطفلك.. تعرف إليها

المؤتمرنت -
10 طرق لجعل الرياضيات أسهل لطفلك.. تعرف إليها
يجد معظم الأطفال صعوبة في تعلم مادة الرياضيات، إلا أن بعض الخطوات والطرق البسيطة قد تجعلهم يتغلبون على هذه المعضلة.

وجعل الرياضيات أسهل بالنسبة للطفل ينطوي على تعزيز السلوك الإيجابي، وتوفير تجارب تعليمية جذابة، وتصميم أساليب تتناسب مع أسلوب التعلم الخاص به وسرعته.
وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، هناك 10 نصائح يمكن اتباعها كالآتي:

1- إعطاء أمثلة واقعية
وينصح الخبراء بربط المفاهيم الرياضية بالسيناريوهات اليومية. وأن يتم استخدام الأنشطة المنزلية أو التسوق أو الألعاب لتوضيح المبادئ الرياضية، مما يجعل الموضوع أكثر عملية ومرتبطًا.

2. استخدام الوسائل البصرية
كذلك يمكن أيضاً استخدام الوسائل المرئية مثل كتل العد أو المخططات أو الرسوم البيانية لجعل المفاهيم المجردة ملموسة. يمكن للأنشطة العملية أن تسهل الفهم من خلال جعل الرياضيات أكثر تفاعلية.

3. التحلي بالصبر وتشجيع الطفل
والحفاظ على الصبر وتقديم التعزيز الإيجابي من بين أهم الطرق لمساعدة الطفل على فهم الرياضيات.
كما أن التشجيع والثناء على الجهد المبذول، وليس فقط على الإجابات الصحيحة، يخلق بيئة داعمة تعزز ثقة الطفل.

4. أساليب التعلم المتنوعة
وينبغي تكييف أساليب التدريس لتتناسب مع أسلوب تعلم الطفل، حيث يمكن أن يفهم بعض الأطفال المفاهيم بشكل أفضل من خلال الوسائل البصرية، بينما قد يفضل البعض الآخر الأساليب السمعية أو الحركية.

5. الحفاظ على جو مريح
كذلك يوصي الخبراء بأهمية خلق بيئة خالية من التوتر، إذ يجب تجنب الضغط والقلق غير الضروريين المتعلقين بالحصول على الإجابات الصحيحة، مما يسمح للطفل باستكشاف مفاهيم الرياضيات بالسرعة التي تناسبه.

6. تنفيذ التطبيقات العملية
وينصح الخبراء بضرورة تسليط الضوء على كيفية استخدام الرياضيات في سيناريوهات العالم الحقيقي والمهن، وغرس الشعور بالأهمية.
ويمكن تحقيق نتائج أفضل عند إظهار مدى أهمية المهارات الرياضية في مختلف المهن ومواقف حل المشكلات.

7. جلسات تدريب قصيرة ومتكررة
في حين يمكن القيام بتقسيم التعلم إلى أجزاء أصغر كي يمكن التحكم فيها. تساعد جلسات التدريب المنتظمة والقصيرة على تعزيز التعلم دون إرباك الطفل.

8. التعلم القائم على اللعبة
ويساعد استخدام الألعاب والألغاز والتطبيقات القائمة على الرياضيات، كأدوات تفاعلية، في جعل التعلم ممتعًا وتعزز الحماس وتوفر أسلوبًا ممتعًا في الرياضيات.

9. التشجيع على طرح الأسئلة
ويمكن العمل على تعزيز الفضول من خلال الترحيب بالأسئلة والمناقشات. وتشجيع الطفل على التساؤل عن السبب والكيفية، يسهم في تعزيز الفهم الأعمق والتفكير النقدي.

10. مراعاة الفروق الفردية
ويوصي الخبراء بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وينصحون بتقديم الاهتمام الفردي.
كما أن تحديد المجالات، التي ربما يعاني فيها الطفل، وتقديم دعم إضافي أو موارد مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته، يمكن أن يؤدي إلى نتائج مبهجة.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: عصير يقلل مخاطر السرطان والسكري
رياضة: سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية
أخبار: المقاومة تواصل ضرب جيش الاحتلال في غزة
أخبار: صنعاء تحذّر من إطلاق النار وتتوعد المخالفين
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي مطهر الارياني
فنون ومنوعات: داليا البحيري: غزة آخر فرصة لإنقاذ الإنسانية
علوم وتقنية: أخطاء عند قياس مستوى ضغط الدم.. تجنّبوها
اقتصاد: الذهب مقيد في نطاق ضيق
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19667
أخبار: الوهباني يعزي العميد الجنيد بوفاة والدته
أخبار: دولة تسمح لجميع مواطني العالم دخول أراضيها بدون فيزا
أخبار: الخارجية: الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة
أخبار: مجلس الشورى يوجه رسالة بشأن فلسطين
رياضة: جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني
أخبار: تدشين حملة التوعية للسلامة المرورية
عربي ودولي: الصين تندد ببيع أسلحة أمريكية لتايوان
ثقافة: وفاة زوجة الفنان أبو بكر سالم
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط ينخفض 0.38%
أخبار: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 19 ديسمبر
ملفات تفاعلية: أكثر مناطق اليمن برودة (خارطة تفاعلية)
أخبار: أكثر مناطق اليمن برودة (خارطة تفاعلية)
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السندات
عربي ودولي: نيران المقاومة تلتهم جنود الاحتلال وآلياته
مجتمع مدني: عيون الأطفال تكشف إصابتهم بمرض خطير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023