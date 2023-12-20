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المؤتمر نت - السياسي الأعلى: مناصرة غزة في البحر الأحمر قانونية دولياً

السياسي الأعلى: مناصرة غزة في البحر الأحمر قانونية دولياً

المؤتمرنت -
السياسي الأعلى: مناصرة غزة في البحر الأحمر قانونية دولياً
أكد المجلس السياسي الأعلى أن تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب جاء نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إجرامي وحشي من قبل العدو الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم أجمع.

واعتبر المجلس في اجتماع استثنائي اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف الشعب اليمني إلى جانب فلسطين ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة، موقفاً إنسانياً وأخلاقياً، يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، هدفه رفع الحصار على غزة والسماح بدخول الدواء والغذاء والماء لأكثر من مليوني إنسان.

وخرج اجتماع المجلس السياسي الأعلى ببيان فيما يلي نصه:

يا أبنا الشعب اليمني العزيز .. يا أحرار أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم أجمع .. وإننا إذ نحيي القوات المسلحة اليمنية بمختلف مكوناتها البرية والبحرية والجوية، وكذا الشعب اليمني ومواقفه الشامخة والتعبئة الكبرى الذي انخرط فيها.. نؤكد على ما يلي:

1) إن تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب جاء نصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إجرامي وحشي من قبل العدو الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وهو موقف إنساني وأخلاقي ويتفق مع كل الأعراف والقوانين الدولية، وهدفه وقف العدوان ورفع الحصار على غزة والسماح بدخول الدواء والغذاء والماء لأكثر من مليوني إنسان.

2) أن الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن، باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، أو المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

3) نعتبر الخطوة الأمريكية مع بعض الدول بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر، خطوة عدائية الهدف منها حماية إسرائيل، وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن والإضرار بأمن الملاحة الدولية، وتتحمل أمريكا المسؤولية الكامل عن كل ما يترتب على ذلك.

4) نؤكد أن الجمهورية اليمنية معنية بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي اعتداء أو محاولة منعنا من القيام بواجبنا الديني والإنساني في مساندة ودعم أهلنا في فلسطين سيواجه بالرد الصارم.








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