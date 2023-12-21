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المؤتمر نت - طقس بارد ورطوبة منخفضة في هذه المناطق

طقس بارد ورطوبة منخفضة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
طقس بارد ورطوبة منخفضة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في عدد من المحافظات، ورطوبة منخفضة في المرتفعات الغربية وهبوب رياح نشطة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع طقساً بارداً وجافاً خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، وأجزاء من إب والضالع.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغرب كل من مأرب والجوف.

وحسب المركز قد تكون الرطوبة منخفضة في المرتفعات الغربية والبيضاء وغرب كل من الجوف ومأرب وشبوة وجبال أبين وتكون بين 20 ـ 45 بالمائة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 12 ـ 26 عقدة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وأرخبيل سقطرى.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.4 في ذمار، 3.5 في عمران، 5 في صنعاء، 8.5 في إب، 8.7 في السدة، 9.2 في المحويت.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين والمزارعين من آثار الطقس البارد والجاف.

ونبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وأرخبيل سقطرى.








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