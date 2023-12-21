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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي مطهر عبدالرحمن حسن الإرياني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء

الوهباني يعزي بوفاة القاضي مطهر الإرياني

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة القاضي مطهر الإرياني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي مطهر عبدالرحمن حسن الإرياني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى القاضي يحيى محمد عبدالله الارياني، محافظ إب الأسبق، وإلى والد الفقيد القاضي عبدالرحمن حسن الإرياني، وأبناء الفقيد، وكافة آل الإرياني في بني سيف العالي بمديرية القفر محافظة إب، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وابتهل الوهباني إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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