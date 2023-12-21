المؤتمرنت -

حملة لإزالة البسطات في مديريات طوق صنعاء

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء، بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين والإدارة العامة للمرور، اليوم حملة لرفع البسطات المخالفة التي تعيق حركة السير في الخطوط الرئيسية بمديريات طوق صنعاء.



وأوضح وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، أن الحملة تهدف تنظيم مرور المركبات ومنع الازدحام والمظاهر العشوائية لانتشار البسطات والباعة المتجولين في الطرق الرئيسية والأسواق المستحدثة بجانب خطوط السير في مديريات صنعاء الجديدة، وسنحان، وبني حشيش، وهمدان، وبني مطر.. مشيراً إلى أن الحملة ستستمر حتى تحقيق الهدف منها وإظهار المحافظة بمظهر لائق.



ونوه بجهود الفريق الميداني المكلف برفع البسطات والتابع لمكاتب الأشغال والنظافة والمرور، ورفع المخلفات الناتجة عنها، وإفساح المجال لمرور السيارات والمشاة بسهولة ودون عراقيل، خصوصاً في الخطوط الرئيسية.



بدوره أكد القائم بأعمال مدير مكتب الاشغال بالمحافظة المهندس محمد عشية، أن الحملة سيعقبها حملات مكثفة لترجمة توجيهات قيادة المحافظة، بإزالة كافة بسطات وصنادق البيع، وكافة المظاهر المخالفة التي تتسبب في عرقلة حركة مرور السيارات وإحداث إشكالات مرورية متعددة.