الجمعة, 22-ديسمبر-2023 الساعة: 03:57 م - آخر تحديث: 03:51 م (51: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
باب المندب يقابله باب رفح والبادئ أظلم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - احذروا.. أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق

احذروا.. أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق

المؤتمرنت -
احذروا.. أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة نسباً إلى باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، حجة، المحويت وريمة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 04.0، ذمار : 4.5، صنعاء : 5.8، صعدة : 7.6، السدة : 8.7، إب : 09.0، حجة : 10.2.

وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية من تبعات البرودة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 12 ألفًا أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى
اقتصاد: الذهب يقترب من ذروة 3 أسابيع
رياضة: هدف قاتل لفاسكيز يعيد الصدارة لمدريد
رياضة: بيتيس يوقف قطار جيرونا بتعادل قاتل
عربي ودولي: 4655 معتقلاً بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: القسّام: نتنياهو يصرُّ على قتل المحتجزين
محافظات: تدشين توزيع مواشٍ في قفل شمر بحجة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة القاضي مطهر الإرياني
فنون ومنوعات: هل البرد يؤثر على سلوكياتنا؟
عربي ودولي: إسبانيا تدعو للاعتراف بدولة فلسطين
أخبار: بيان من وزارة النقل بشأن الملاحة ومرور السفن
اقتصاد: ارتفاع الذهب بعدما عزز تراجع الدولار
أخبار: المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر جديدة
أخبار: طقس بارد ورطوبة منخفضة في هذه المناطق
أخبار: المؤتمر يهنئ الناشئين بكأس بطولة غرب آسيا
أخبار: ألعاب نارية تضيء سماء صنعاء فرحاً بالكأس
أخبار: بيان هـام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
رياضة: برشلونة يفلت من كمين ألميريا في الليغا
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف حصيلة خسائر جيش الاحتلال
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
رياضة: اليمن بطلاً لغرب آسيا للمرة الثانية
أخبار: تقدم منتخب اليمن للناشئين بهدف في مرمى السعودية
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة والضفة إلى 19902
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل المغاربي
أخبار: تعميم رسمي هام بشأن ( الزواج المختلط)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023