المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر

في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر استشهد عشرات المواطنين بينهم أسر بأكملها في قصف لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأسفر أيضاً عن تدمير وتضرر الممتلكات العامة والخاصة في عدة محافظات.



ففي 23 ديسمبر 2015، استشهدت أسرة المواطن عبد الكريم حمود العزي جراء استهداف طيران العدوان منزلها في قرية الخنق أملح بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرة آخرين بينهم نساء وأطفال في غارة على أحد المنازل في منطقة نشور بمديرية الصفراء.



طيران العدوان استهدف في المحافظة نفسها، بئر مياه في منطقة بكيل ومنطقة بني صياح بمديرية رازح ومنطقة المرخي مابين مديريتي منبه وغمر كما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة بمديرية غمر الحدودية.



وشن الطيران المعادي غارات على المعهد التقني وجبل الرب بمديرية باجل ومنطقة الكدن بمديرية الضحي في محافظة الحديدة، وعدة غارات على منطقة الغفيراء في مديرية المعافر بمحافظة تعز.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة ضلاع في مديرية همدان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب أربعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على منطقة قظبة بمديرية الدريهمي، كما أصيب آخرون في غارة على مقلب نفايات في منطقة الجبانة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الحاربة بمديرية سحار، وخمس غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم، وثلاث غارات على منطقة آل سالم بمديرية كتاف، وغارتين باستخدام قنبلتين عنقوديتين على منطقة البقع



وشن الطيران المعادي غارة على عقبة الصناني في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارة على تبة عاصف قبالة جبل جرة بمحافظة تعز، وغارتين على منطقة فج حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



وفي 23 ديسمبر 2017، أصيب طفلان وامرأة وتضررت منازل المواطنين وممتلكاتهم جراء غارة شنها طيران العدوان على حي الوحدة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.



واستشهد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان على شاحنة في ساحل الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.



واستشهد خمسة مواطنين بينهم طفل وأصيب أكثر من عشرين آخرين جراء استهداف طيران العدوان بأربع غارات وقفة تضامنية مع الأقصى الشريف ومرور ألف يوم من الصمود في وجه العدوان بمديرية أرحب في محافظة صنعاء.



كذلك استشهد خمسة أطفال وأصيب آخرون بغارة للطيران استهدفتهم وهم يلعبون كرة القدم بمحيط جامعة أرحب.



واستشهد موطنان في غارة لطيران العدوان على منزل في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن ثماني غارات أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



واستشهدت ثلاث نساء وأصيبت امرأة بغارة شنها طيران العدوان عليهن أثناء عودتهن من عزاء بمنطقة غمار في مديرية رازح بمحافظة صعدة، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة في البقع بمديرية كتاف، وست غارات على مناطق متفرقة من وادي جارة في جيزان وثلاث غارات على مدينة الربوعة في عسير.



واستهدف الطيران المعادي بأربع غارات منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وبغارتين منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة، وشن غارة بقنابل عنقودية وثلاث غارات بقنابل فسفورية شرق معسكر العمري بمديرية ذوباب في محافظة تعز، وغارة على مفرق المخا، وخمس غارات على جبل المهاية الفاصل بين الهاملي والنجيبة ومفرق البهيشة بمديرية موزع ومناطق أخرى في المديرية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد المواطن عبدالله فريد بن حيدر الشريف برصاص مرتزقة العدوان أثناء مروره وبرفقته عائلته من نقطة للمرتزقة في المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.



وفي محافظة الحديدة، شن المرتزقة قصفاً مكثفاً بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة استهدف شرق وجنوب مدينة الشعب السكنية بمدينة الحديدة واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات في المنطقة نفسها.



وقصف المرتزقة بالأسلحة المتوسطة باتجاه فندق الواحة بمديرية الحالي وبالمدرعات منطقة كيلو 7 بالمديرية، كما قصفوا قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



أما في محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل مزروع بمديرية سحار وألقى قنبلة صوتية على مديرية مجز، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منازل وممتلكات المواطنين في مديرية منبه الحدودية.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.



وفي 23 ديسمبر 2019، استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة بصعدة.



وقصف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه وأكثر من 21 قذيفة هاون مزرعة المواطن عبدالله قطاب وأماكن أخرى جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما قصفوا بقذائف الهاون منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية، ومنازل المواطنين في مدينة الدريهمي، في حين استحدثت جرافة عسكرية تابعة لهم تحصينات قتالية جديدة شمال حيس.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدو السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران ثلاث غارات على منطقة الشبكة وغارة على منطقة الخراشيب في نجران.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي 11 غارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومديريتي الدريهمي وحيس وشارع الـ50 بمدينة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 وفي التحيتا وكيلو16، وقصفوا بـ 277 صاروخاً وقذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 23 ديسمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة لطيران العدوان شرق حيس في محافظة الحديدة كما استهدف مناطق أخرى في المديرية بتسع غارات، في حين شن الطيران التجسسي ثماني غارات على حيس وجبل راس، وقصف المرتزقة بـ 579 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على حي السبعين السكني بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة وحدوث حالة فزع في أوساط المريضات وأطفالهن، كما استهدف بغارة جسر السبعين تقاطع المصباحي ما تسبب في قطع الطريق وتوقف حركة السير.



واستهدف طيران العدوان بـ34 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي وبست غارات مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب.



وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وشن الطيران أربع غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف وغارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.