المؤتمرنت -

طقس بارد وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية لاتزال تتأثر بكتلة هوائية باردة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أن تكون الأجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب، خلال الـ24 ساعة القادمة.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، حجة، المحويت وريمة.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 15-25 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.



وذكر ن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 04.0، ذمار : 05.0، صنعاء : 6.2، إب : 8.4، صعدة : 8.1، المحويت : 10.3، السدة : 10.3



ونبه المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.