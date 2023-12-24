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المؤتمر نت - بعث الاخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ

رئيس المؤتمر يواسي آل الصباحي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل الصباحي
بعث الاخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ علي عبدالكريم الصباحي.، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الدكتور فهد علي عبدالكريم الصباحي، والى اخوانه فؤاد، فطين، فهيم علي عبدالكريم الصباحي، وكافة آل الصباحي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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