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المؤتمر نت - دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة اقدام القوات الأمريكية على استهداف الزوارق التابعة

المؤتمر يدين الاعتداء الامريكي على قوات البحرية ويؤكد حق اليمن في الرد

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين الاعتداء الامريكي على قوات البحرية ويؤكد حق اليمن في الرد
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة اقدام القوات الأمريكية على استهداف الزوارق التابعة للقوات البحرية اليمنية أثناء تواجدها في المياه الاقليمية اليمنية في البحر الأحمر ما ادى إلى استشهاد عشرة من افراد البحرية اليمنية .

إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد إن الاستهداف الامريكي لقوات البحرية اليمنية هو عدوان غير مبرر ودليل على مدى التواطؤ بل والمشاركة الأمريكية في العدوان على اشقائنا في غزة و فلسطين بشكل عام ومحاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من أداء واجبها في نصرة ودعم اخواننا الفلسطينين في مواجهة العدوان وحرب الإبادة الصهيونية ضدهم .

والمؤتمر الشعبي العام وهو يجدد ادانته للعدوان الامريكي على القوات البحرية اليمنية فإنه يؤكد على حق الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية في الرد على هذا الاعتداء كما يؤكد مباركته لكل الخطوات والعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة دعما ونصرة للاشقاء الفلسطينين ضد العدوان الصهيوني.

وتتقدم قيادة المؤتمر الشعبي العام بخالص التعازي والمواساة باستشهاد عشرة من افراد القوات البحرية سائلة الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا .








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