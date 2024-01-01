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المؤتمر نت - مجلس النواب يُصدر بياناً هاماً

مجلس النواب يُصدر بياناً هاماً

المؤتمرنت -
مجلس النواب يُصدر بياناً هاماً
أدان مجلس النواب بشدة التصعيد الأمريكي في المنطقة وسعيه الحثيث لعسكرة البحر الأحمر، بالرغم من الموقف اليمني المعلن "بشأن أمن الملاحة الدولية والتي تمر دون أي اعتراض عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن التزام اليمن الأخلاقي والانساني المشروط بإنهاء العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني" .

واعتبر مجلس النواب، في بيان صادر عنه ، اقدام قوات العدو الأمريكي على ارتكاب جريمة استهداف ثلاثةِ زوارقَ تابعةٍ للقواتِ البحريةِ اليمنيةِ في المياه الإقليمية التابعة للجمهورية اليمنية أثناء أدائها مهامها وواجباتها في حماية السيادة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى استشهاد وفقدانِ عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية، تهديداً للملاحة الدولية.

وأشار إلى أن استهداف الزوارق اليمنية محاولة أمريكية لتوسيع الصراع في المنطقة العربية في إطار مساندتها لإرتكاب المزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية الأمريكية على أبناء الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وبين بيان المجلس أن التحركات الأمريكية تشكل تهديدا حقيقيا لأمن الملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر ، مؤكدا حق اليمن وقواته المسلحة والأمن في حماية سيادته وجزره ومياهه البحرية من التهديدات الأجنبية.

واعتبر التواجد الامريكي البريطاني ومن تحالف معه قوات احتلال يتطلب التعامل معها بصفتها أهداف معادية.

وأهاب مجلس النواب بأبناء الشعب اليمني بكل قواه الوطنية إلى التكاتف ووحدة الصف لمواجهة التهديدات الأمريكية البريطانية التي تشكل خطر على أمن دول المنطقة ، حاثاً على أهمية تعزيز الصمود الوطني للتصدي للغزاة والمحتلين ومواجهة الصلف الأمريكي ومعاييره المزدوجة وتزييفه للحقائق و مزاعمه الكاذبة للتغطية عما تتعرض له غزة من عدوان وحشي وحرب إبادة جماعية، وحصار لما يقارب الثلاثة أشهر بحق الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني .

وطالب الدول العربية والإسلامية الاضطلاع بدورها الديني والإنساني والأخلاقي المسؤول إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم وحصار ظالم ، داعياً إلى توحيد الصف والكلمة والموقف لمواجهة الاعتداءات الصهيونية الأمريكية المستمرة على الشعب الفلسطيني وبلادنا ولبنان وسوريا والعراق .

وأشاد في بيانه بموقف حكومة جنوب إفريقيا المساند للشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والذي طالبت فيه باتخاذ تدابير عاجلة لوقف الجرائم الاسرائيلية في غزة .

وطالب المجلس البرلمانات والدول وأحرار العالم باتخاذ مواقف حازمة وموحدة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع.

كما أشاد مجلس النواب بالموقف الإيجابي لوزير خارجية جيبوتي، مقدراً تلك المواقف المشرفة للشعب الجيبوتي الشقيق.

وعبّر عن أمله وتطلعاته في استمرار المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضايا الأمة ومقدساتها.








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