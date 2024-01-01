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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21978 شهيداً و56697 مصاباً.

إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 21978

المؤتمرنت -
إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 21978
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21978 شهيداً و56697 مصاباً.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في اليوم الـ87 للعدوان الصهيوني، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا، و246 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

وأضاف أن 326 شخصا من الكوادر الصحية استشهدوا، وتدمرت 104 من سيارات الإسعاف، مؤكداً أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.

وذكر أن قوات الاحتلال مستمرة في احتجاز 99 من الكوادر الصحية في "ظروف غير إنسانية"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.

وأكد ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة.

وتحدث عن 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة.








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