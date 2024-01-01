المؤتمرنت -

السمكية: التحركات الأمريكية تهدد الأمن البحري

أدانت وزارة الثروة السمكية التحركات الأمريكية العدوانية التي تهدد الأمن البحري ونشاط الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية.



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية في المياه الإقليمية، يستخدم القوة والتهديد عبر سفنه الحربية لمنع الصيادين اليمنيين من ممارسة حقهم المشروع في الصيد مما يشكل تهديداً على حياتهم ومصدر رزقهم.



ولفتت إلى الظروف الصعبة والأوضاع المأساوية التي يعيشها نحو ثلاثون ألف صياد يمني يعتمدون على الصيد كمصدر دخل أساسي لهم، جراء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل قوات وسفن العدوان على اليمن.



وأكدت وزارة الثروة السمكية أن هذه الممارسات العدائية في المياه الإقليمية اليمنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولها آثار كارثية على واقع الصيادين وأمن وسلامة الحياة البحرية والبيئة.



وذكرت الجميع بتورط القوات الأجنبية في استنزاف ونهب المخزون السمكي، وارتكاب العديد من الانتهاكات والاعتقالات بحق الصيادين في المياه الإقليمية، ما أدى إلى انخفاض المخزون وأجور الصيادين خلال سنوات العدوان.



وطالب البيان بالوقف الفوري لهذه الممارسات وحماية حقوق الصيادين.. داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون واتخاذ الإجراءات لوقفها، بما يضمن سلامة وأمن الصيادين وتمكينهم من الصيد واستعادة سبل معيشهم المهددة من قبل السفن الأجنبية.



ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى دعم جهود اليمن في حماية بيئته وثرواته البحرية.