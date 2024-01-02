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المؤتمر نت - استهداف مركز قيادة وسيطرة جيش العدو بغزة

استهداف أماكن قيادة وسيطرة جيش الاحتلال بغزة

المؤتمرنت -
استهداف أماكن قيادة وسيطرة جيش الاحتلال بغزة
سرايا القدس تستهدف أماكن قيادة وسيطرة لجيش العدو بغزة
اعلنت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين-اليوم استهدافها لاماكن قيادة وسيطرة جيش العدو جنوب محور الزيتون بمدينة غزة.

وبثت السريا مشاهد أماكن وجود قيادة وسيطرة جيش العدو داخل أرض أبو عريبان، قبل استهدافها بشكل مباشر بصواريخ 107 الموجهة، فضلا عن استهدافها أيضا بقذائف الهاون.

وكانت "سرايا القدس" قد اعلنت امس إنها استهدفت آليتين عسكريتين بقذائف الـ “RPG”في محور التفاح شرق مدينة غزة.








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