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المؤتمر نت - إصابة 31 جنديا صهيونيا في الـ24 الساعة الأخيرة

إصابة 31 جنديا صهيونيا في الـ24 الساعة الأخيرة

المؤتمرنت -
إصابة 31 جنديا صهيونيا في الـ24 الساعة الأخيرة
كشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، عن معطيات للجيش الصهيوني تفيد بإصابة 31 من جنوده، ، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ووصفت جراح خمسة منهم بالخطيرة.

وبحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة "هآرتس"، أصيب 31 جنديا، في اليوم الأخير من القتال، 18 منهم في قطاع غزة.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن 12 من المصابين وصفت جراحهم بالمتوسطة و17 أصيبوا بجروح طفيفة.

ولم يوضح الجيش الصهيوني مكان وقوع إصابة الـ13 جنديا، الذي قال إنهم أصيبوا خارج القطاع، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

ومساء أمس، أعلن الجيش الصهيوني عن إصابة خمسة من جنوده بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وقال الجيش الصهيوني في بيان وقتها إنه رصد "عددا من عمليات الإطلاق (الصواريخ) من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (مستوطنة) أدميت"، في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح أنه "نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب خمسة جنود احتياط في الجيش الصهيوني بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، قتل 507 من جنود وضباط الجيش الصهيوني بينهم 171 قتلوا منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، في27 أكتوبر الماضي .








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